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    Japon araştırmacı, Amasra'da antik kenti inceledi

    Akademisyen Kazuo, antik kentteki çalışmaları yakından inceledi. Hazırlanan rapor, Japonya'da ilgili bakanlıklara sunacak.
    • 05.01.2023 - 15:17
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 15:51
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    Japon araştırmacı, Amasra'da antik kenti inceledi

    Bartın'ın Amasra ilçesi, Japonya'dan bilim insanı ağırladı.

    Kyushu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazuo Miyamoto, ilçedeki Amastris Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

    Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk ilişkilerini de geliştirme hedefiyle gelen Kazuo, yürütülen kurtarma kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

    Japon akademisyen antik kentte

    Eşi Hiroko Miyamoto'nun eşlik ettiği Kazuo Miyamoto, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Amasra Müze Müdürlüğü uzmanlarıyla Kum Mahallesi'ndeki antik kentte devam eden çalışmaları yakından gördü.

    Japon araştırmacı, Amasra'da antik kenti inceledi VİDEO

    Fotoğraf çekip notlar aldı

    Burada Kaymakam Perçi ve arkeologlardan bilgi alan Kazuo, bölgede fotoğraf çekip notlar aldı.

    Zonguldaklı iş insanı ve danışman Murat Ensici, Kazuo ve eşinin bir hafta Türkiye'deki kazı alanlarını gezeceklerini söyledi.

    Japon araştırmacı, Amasra da antik kenti inceledi #1

    Japonya'da ilgili bakanlıklara sunacak

    Ensici, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleriyle iletişime geçerek kazılarla ilgili ortak iş birliği çalışması yapılabilmek için Kazuo'nun rapor tuttuğunu aktararak, şöyle dedi:

    "Bu raporu Japonya'da ilgili bakanlıklara sunacak. Türkiye yetkililerince de uygun görülmesi durumunda kazı çalışmalarına bir ortak zemin hazırlanacak. İnşallah böyle bir şey olursa biz de memleketimize katkı sunabilirsek ne mutlu bize."

    Japon araştırmacı, Amasra da antik kenti inceledi #2

    Rusya, Çin ve Moğolistan'da çalıştı

    Kazou'nun yaklaşık 40 yıldır Rusya, Çin ve son 10 yıldır da Moğolistan'da çalışma yürüttüğünü dile getiren Ensici, "Bunlar uzun soluklu ve Japon hükümeti tarafından desteklenen projeler. Kendilerinin de bu bölgede kazı çalışması isteği olursa ilgili makamlarla iletişime geçilecektir." dedi.

    Kazou Miyamoto ve beraberindeki heyet, Amasra Müzesi ile Amasra Antik Liman'da de incelemede bulundu.

    Japon araştırmacı, Amasra da antik kenti inceledi #3


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