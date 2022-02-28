Japonya Başbakanı Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık yardım yapacak

Japonya Başbakanı Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık yardım yapacak

Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım gerçekleştireceğini söyleyen Fumio Kishida, Rusya'ya yaptırımlarının da güçlendirileceğini bildirdi.

Rus güçlerinin harekatı devam ederken, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinden Kiev'e destek yağdı.

Konuya dair açıklama yapan Japonya Başbakanı Fumio Kishida Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

"JAPONYA, UKRAYNA'NIN YANINDADIR"

Ülkesinin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kesin destek verdiğini yineleyen Kishida, ailelerini korumak için elinden gelenin en iyisini yapan Ukrayna vatandaşlarının yanında olduklarını belirtti.

100 MİLYON DOLARLIK YARDIM SÖZÜ

Bu düşüncesini Zelenskiy ile paylaştığını ifade eden Kishida, Japonya'nın Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık acil insani yardım sözü verdiğini söyledi.

"YAPTIRIMLARIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

"Ukrayna'nın işgaline tepki olarak yaptırımlarımızı daha da güçlendireceğiz. Rusya Merkez Bankası ile yapılan işlemlere kısıtlamalar getireceğiz ve Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacağız" diyen Kishida, Japonya'da kalmak isteyen Ukrayna vatandaşlarına vize uzatma konusunda kolaylık sağlanacağını ifade etti.

RUS İŞGALİNE JAPONYA'DAN TEPKİ

Rusya'nın Ukrayna saldırılarına Japonya hükümetinden ilk tepki geçen hafta gelmiş, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerine ihracat ve ithalat yasağı getirileceğini ve Japonya’nın Rus devlet tahvillerinin ticaretini yasaklayacağını söylemişti.

BELİRLİ ALANLARDA VİZE AMBARGOSU KONULUYOR

Ardından yaptırımların kapsamının genişletileceğini duyuran Kishida, ek yaptırımların yarı iletkenler ve diğer ürünler üzerindeki ihracat kısıtlamalarını, Rus finans kurumlarının varlıklarının dondurulmasını ve belirli kişi ve kuruluşlar için vize ambargosunu içerdiğini ifade etmişti.

MALİ VARLIKLARINI DONDURUYOR

Japonya, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurmaya karar vermişti.