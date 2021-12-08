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    Japonya'da koronavirüsü tespit eden maske geliştirildi

    Uzman ekipler, ultraviyole ışık altında koronavirüsü tespit edebilen yüz maskesini testlerden geçirdi. Maske nin,hükümet onayı almasının ardından gelecek yıl kullanıma sunulması hedefleniyor.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 10:54
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    Japonya'da koronavirüsü tespit eden maske geliştirildi

    Japonya’daki Kyoto Eyalet Üniversitesi’ndeki uzmanlar, koronavirüs test sürecinde önemli bir buluşa imza attı.

    Yasuhiro Tsukamoto liderliğindeki ekip, vücuttaki yabancı oluşumları nötralize eden antikor veya proteinler üretebilen deve kuşu yumurtalarından yararlanarak koronavirüsü teşhis edebilen yüz maskesi geliştirdi.

    DEVE KUŞUNDAN ANTİKOR ÇIKARDILAR

    Dişi deve kuşlarına koronavirüsün aktif ve tehdit edici olmayan bir formunu enjekte eden ekip, kuşların yumurtalarından yüksek miktarda antikoru çıkarmayı başardı.

    MASKE ÜZERİNDE TEST ETTİLER

    Geliştirdikleri özel filtreyi yüz maskesine ekleyen uzmanlar, deve kuşu yumurtalarından elde edilen koronavirüs antikorlarını maskenin üzerine püskürterek buluşun etkinliğini test etti.

    Japonya da koronavirüsü tespit eden maske geliştirildi #1

    TEST BAŞARILI OLDU

    Koronavirüs ile enfekte olmuş 32 denek ile yapılan ve 10 gün süren deneme sürecinde de maskenin, virüsü teşhis etmeyi başardığı bildirildi.

    MASKE VİRÜSLE TEMAS HALİNDE PARLAYACAK

    Ultraviyole ışık altında maskenin virüse tepki vermesini sağlamayı başaran ekip, maskeyi kullanan kişinin virüs ile temaslı olması halinde maskenin parlayarak pozitif sonuca işaret ettiğini bildirdi.

    GELECEK YIL KULLANIMA SUNULABİLİR

    Maskenin, hükümet onayı almasının ardından gelecek yıl kullanıma sunulması hedefleniyor. Herkes tarafından ulaşılabilir hale gelmesi durumunda maskenin, koronavirüs test sürecinde çığır açabileceği ifade ediliyor.

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