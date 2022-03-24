Jens Stoltenberg: Güvenliğimiz için bir araya geldik

Jens Stoltenberg: Güvenliğimiz için bir araya geldik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun olağanüstü zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan zirvenin açılışında konuşma yaptı.

Jens Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin, Kremlin'in sebepsiz saldırganlığını kınadığını ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destekte birleştiğini vurguladı.

"RUSYA'YA MALİYET YÜKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Bu acımasız savaşa son vermek için Rusya'ya maliyet yüklemeye devam etmeye kararlıyız." ifadesini kullanan Stoltenberg, Ukrayna halkı ve ordusunun özgürlük ve hakları için verdiği mücadeleye saygı duyduklarının altını çizdi.

Rusya'da da cesurca savaşa karşı konuşanların farkında olduklarını belirten Stoltenberg, "Seslerini duyuyoruz ve onları önemsiyoruz." dedi.

"GÜVENLİĞİMİZ İÇİN BİR ARADAYIZ"

Stoltenberg, zirvede müttefiklerin Ukrayna'ya olan desteğini ve şu an ve gelecek yıllar için NATO savunmasını güçlendirmenin yollarını tartışacaklarını belirterek, "Güvenliğimiz için kritik bir zamanda bir araya geldik." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, "Şimdi havada, denizde ve karada daha fazlasını yapıyoruz. Avrupa'nın (yeni) güvenlik gerçeğine yanıt vermek için bunu sürdürmek gerekli." ifadesini kullandı.