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    Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

    NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi de Türkiye'ye gelen isimler arasında olacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.03.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 14:11
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    Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

    Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği bir dönemde, NATO'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret gerçekleştirilecek.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

    ERDOĞAN VE ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

    NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

    Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak burada konuşma yapacak.

    ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANI ANTALYA'DA OLACAK

    Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi de Antalya Diplomasi Forumu'nun katılımcıları arasında yer alacak.

    Grossi, sosyal medyadaki fotoğraflı paylaşımında, Antalya'da Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin acilen sağlanması konusunda görüşmeler yapacağını söyledi.

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