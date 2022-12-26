Gafları ve yaptığı garip hareketlerle adından sıkça söz ettiren ABD Başkanı Joe Biden, şimdi de kimsenin olmadığı yere selam verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı anlamsız ve garip hareketlere bir yenisini daha ekledi.

Biden şimdi de, Noel konuşmasının ardından yaptığı ilginç hareketle gündem oldu.

Kimsenin olmadı yere selam verdi

Görüntüde, Joe Biden'ın Noel konuşmasını bitirdikten sonra yürürken kimsenin olmadığı yere eliyle selam verdiği görüldü.

Anbean kameraya yansıyan görüntü sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

Joe Biden, Noel konuşması sonrası yine herkesi şaşırttı

Noel mesajında Hz. İsa'yı anmadı

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Noel konuşmasında Hz. İsa'nın adını anmadığı için Cumhuriyetçiler ve Muhafazakârlar tarafından 'şeytan' benzetmelerine maruz kaldı.

Biden, mesajında İsa'dan adıyla bahsetmek yerine 'Tanrı'nın Oğlu' ifadesini kullandı.