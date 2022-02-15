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    Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

    Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'nin gündeminde, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler olacak.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 09:55
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    Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sonrasında Kabine Toplantısı yapılacak.

    2 haftalık aranın ardından yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda gündem, ekonomi ve dış politika olacak.

    Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısı'nda KDV indiriminin piyasalara yansıması ve dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna krizi değerlendirilecek.

    KDV İNDİRİMİNİN PİYASALARA YANSIMASI

    Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek.

    Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

    Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor #1

    UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ ELE ALINACAK

    Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek.

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

    BAE VE İSRAİL'İN TÜRKİYE ZİYARETİ DEĞERLENDİRİLECEK

    Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleşecek Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.

    DIŞ POLİTİKA ADIMLARI GÖRÜŞÜLECEK

    Ermenistan ile özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum gözden geçirilecek.

    Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ve buna karşı yürütülecek politika gözden geçirilecek.

    TERÖRLE MÜCADELE

    Kabine Toplantısı'nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.


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