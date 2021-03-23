Kabine değişikliği olacak mı? 2021 Yeni kabine değişikliği ne zaman?

Bakanlar Kurulu’nda değişim olacağına yönelik iddialar gündemdeki yerini korurken konuya ilişkin ilk açıklama AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi. Peki, Kabine değişikliği olacak mı?

Kabine değişikliği iddiaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda önemli değişikliklerin olacağının sinyallerini vermesinin ardından merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023’ün manifestosunu yayımlayacağını söylediği AK Parti’nin 7. Olağan Kongresi için geri sayım sürüyor.

Kongrenin ardından önemli değişimlerin yaşanacağı iddiası gündemdeyken konuya ilişkin ilk açıklama AK Partili Mahir Ünal'dan geldi.

Peki, Kabine değişikliği olacak mı, ne zaman? İşte, AK Partili Mahir Ünal'dan Kabine değişikliği açıklaması..

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusunu, "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir." şeklinde yanıtladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi. Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak." dedi.

Ünal, kabine değişikliği iddialarına yönelik aşağıdaki ifadeleri kullandı:

" Değişim konuşulmaya başlanınca kaçınılmaz olarak, sistemin bir parçası değiştiğinde aslında sistemin hepsinde bir değişiklik ortaya çıkıyor. 2023'e yönelik sadece partide değil, diğer alanda da Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle birlikte yeni bir düzenleme yapacaktır. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."





2021 YENİ KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?



AK Parti 7. Olağan Kongresi yarın yapılacak. Kongre ile beraber, kabinede yapılacak değişiklikler de merak konusu oldu.

24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, kabine revizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yiğitel açıklamasında, ''Kabinedeki değişikliğin bugün ya da yarın yapılması bekleniyor. Bazı bakanlıkların bölünmesi de söz konusu. Buna dair çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bölünebileceğine yönelik çalışmaların devam ettiği konuşuluyor. Fakat kesinleşmiş bir şey yok. Burada amaç bakanlıklardaki çalışmayı hızlandırmak. Zamanlama açısından ise kaynakların bize söylediği eli kulağında, bugün yarın değişikliğin gerçekleşmesi bekleniyor.'' ifadelerini kullandı.