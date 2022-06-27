Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının detayları..

Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının detayları..

Milyonların gözü bu toplantıdan çıkacak kararlarda.Peki kabine toplantısı ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 günde bir tüm bakanlar ile gerçekleştirdiği kabine toplantısı bugün gerçekleşecek.

Gündemin yoğun olduğu şu günlerde enflasyon verileri,kurban bayramı tatil süresi ve yeni asgari ücret gibi birçok konu ele alınacak.

Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak?

27 Haziran pazartesi(bugün) yapılacak olan kabine toplantısının saat 14.00'da başlaması bekleniyor.

Minimum 3-4 saat sürmesi beklenen kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.