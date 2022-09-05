Petrol
95.27
2.42%
Euro
18.0682
-0.28%
Dolar
18.2244
0.13%
Altın
1.001
-0.07%
Borsa
3286
0.00%
Bitcoin
362.441
0.17%
BTXN Coin
5.17
4.86%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündem konuları neler?

    Milyonlarca kişinin gözü kulağı bu toplantıya çevrildi.Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte cevabı..
    • 05.09.2022 - 09:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündem konuları neler?

    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak soruları gündeme geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabine topantısında önemli konular ele alınacak.

    İşte kabine toplantısının yapılacağı gün ve kabine toplantısında ele alınacak konular.

    Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündem konuları neler? #1

    Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısı bugün yapılacak.

    Kabine toplantısının gündem konuları

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda icra ve haciz borçları, sosyal konut projesi ve banka promosyonları konuları ele alınacak.

    12 Eylül’de başlayacak  olan yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve öğretmenlere ödenecek öğretim yılı hazırlık ödeneği konusu toplantının konuları arasında yer alıyor.

    Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta başlayacak üç günlük Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan turunun yanı sıra Özbekistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi ve BM Genel Kurulu toplantıları da ele alınacak.

    Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları, millete sesleniş konuşmasıyla açıklaması bekleniyor.


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Büyüklerin kavgasında küçük çocuk ezildi
    3. Sayfa

    Büyüklerin kavgasında küçük çocuk ezildi

    Rize'de yıldırımın isabet ettiği ağaç ikiye bölündü
    Yaşam

    Rize'de yıldırımın isabet ettiği ağaç ikiye bölündü

    Görüş Bildir