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Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündem konuları neler?
- 05.09.2022 - 09:18
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak soruları gündeme geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabine topantısında önemli konular ele alınacak.
İşte kabine toplantısının yapılacağı gün ve kabine toplantısında ele alınacak konular.
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısı bugün yapılacak.
Kabine toplantısının gündem konuları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda icra ve haciz borçları, sosyal konut projesi ve banka promosyonları konuları ele alınacak.
12 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve öğretmenlere ödenecek öğretim yılı hazırlık ödeneği konusu toplantının konuları arasında yer alıyor.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta başlayacak üç günlük Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan turunun yanı sıra Özbekistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi ve BM Genel Kurulu toplantıları da ele alınacak.
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları, millete sesleniş konuşmasıyla açıklaması bekleniyor.