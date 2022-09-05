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Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündem konuları neler?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündem konuları neler?

Milyonlarca kişinin gözü kulağı bu toplantıya çevrildi.Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte cevabı..