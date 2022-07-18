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    Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının tarihi...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...
    • 18.07.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 12:06
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    Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının tarihi...

    İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

    İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, masanın en önemli gündem maddesi enflasyon olacak.

    Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısına ilişkin zaman ve saat detaylarını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

    Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi...

    Kabine toplantısı ne zaman?

    Ancak işaret edilen konuların ardından Kabine Toplantısının 18 Haziran 2022 Pazartesi günü yani bugün yapılması bekleniyor.

    Öğrenim kredisi borcu olan on binlerce kişi Kabine Toplantısı'ndan sonra yapılacak açıklamayı bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de, ana gündem maddesi KYK borçları olacak.

    5 milyondan fazla gencin kyk borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürede geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor.

    Toplam borç ise 5 buçuk milyar lira olarak hesaplanıyor. Uzun süredir tartışma konusu olan kredi borçları, Üretici Fiyat Endeksi'ndeki artışlara göre hesaplanıyor. Faizin silinmesi, belirlenecek bir oranla yeniden yapılandırılması veya yeni bir takvimlendirme yapılması seçenekler arasında yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizin düşmanı olduklarını ve ilk Kabine Toplantısı'nda bu konuya ilişkin bir düzenleme yapacaklarını açıklamış ve ''Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz'' demişti.

    Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının tarihi... #1


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