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    Kabine toplantısı ne zaman, masada hangi konular var? Gündem: asgari ücret!

    Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor. Gündemdeki önemli konuların görüşüldüğü toplantı sonrası Erdoğan, açıklama yapıyor. Peki,Kabine toplantısı ne zaman, masada hangi konular var?
    • 12.12.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 12:39
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    Kabine toplantısı ne zaman, masada hangi konular var? Gündem: asgari ücret!

    İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

    İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, masanın en önemli gündem maddeleri de belli olmaya başladı.

    Masanın ana gündem maddesi ekonomi olacak. Çalışma koşulları ve ekonomiye dair detaylar görüşülecek.

    Diğer bir önemli konu ise asgari ücret. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrete dair detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, diğer önemli gündem maddesi EYT hakkında toplantıda bilgi verecek.

    Terörle mücadele, Kabine'nin bir diğer gündem başlığı olacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durum değerlendirilecek.

    Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısına ilişkin zaman ve saat detaylarını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

    Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi...

    Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

    Milyonları ilgilendiren soruların cevabı için gözler Kabine Toplantısı'nda olacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

    Kabine toplantısı ne zaman, masada hangi konular var? Gündem: asgari ücret! #1


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