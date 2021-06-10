Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 10 Haziran Bakanlar Kurulu gündemi..

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 10 Haziran Bakanlar Kurulu gündemi..

Bakanlar Kurulu, 10 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında koronavirüs gündemiyle toplanıyor. Peki Cumhurbaşkanı açıklaması saat kaçta, toplantı gündeminde neler var?

Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından gözler Kabine'ye çevrildi.

Tam kapanma sonrasında 1 Haziran'dan itibaren yeni kademeli normalleşme sürecine girilirken, tüm Türkiye atılacak diğer adımları bekliyor.

Vatandaşlar, kısıtlamalara dair kararları netleşeceği Kabine toplantısına dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakanlar Kurulu gündeminde neler var? İşte detaylar..

10 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı, 10 Haziran Perşembe günü yapılacak. Toplantının akabinde Erdoğan, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI GÜNDEMDE

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi koronavirüs ve yeni normalleşme süreci olacak.

Masada son veriler, aşılama uygulamaları ve sevkiyatları ile birlikte pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı da ele alınacak.

Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi beklenirken, ekonomik gelişmeler, NATO Zirvesi öncesi dış politika da masaya yatırılacak.

Vaka ve vefat sayılarındaki düşüşün göz önünde bulundurulacağı ve pazar günü kısıtlamasının kaldırılabileceği ifade ediliyor.