Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 3 haftalık tam kapanma gündemde..

Kısmi kapanma önlemlerinde ikinci haftayı geride bırakırken Kabine Kurulu bugün toplanıyor.. Peki Kabine toplantısı saat kaçta, gündeminde neler var? İşte tam kapanma detayları..

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle kısmi kapanma dönemine geçen Türkiye, ikinci haftayı geride bıraktı.

Türkiye'nin illere göre risk haritasının çıkarıldığı ve kuralları bu doğrultuda devam edeceği bildirilmişti.

2 haftalık değerlendirmeler sonucu geçtiğimiz toplantıda kararların devamına karar verilmişti. Ancak artan vaka sayıları, Kabine Kurulu'nu ve vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor.

Vatandaşların yakından takip ettiği toplantıda alınacak kararlar için gözler Kabine Kurulu'na çevrildi.

Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak 3 haftalık bir tam kapanma kararının gündemde olduğu öngürülüyor.

Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ne zaman? İşte 26 Nisan Kabine Kurulu Toplantısı'na dair detaylar..

26 NİSAN KABİNE KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı 26 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir araya gelecek.

Kabine Toplantısının 15:00'te başlaması beklenirken alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Yeni göreve gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise Kabine toplantısına ilk kez katılacak.

KABİNE GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak yeni kararlar da masada olacak.

Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılıp kapatılmayacağı gündem konuları arasında yer alırken, Kuzey Iraktaki operasyonlar, aşı tedariğinde son durumlar da kabinede konuşulacak.

Vaka sayılarında istenilen düşüşün yaşanmaması nedeniyle, kısmi kapanma tedbirlerinin ramazan boyunca devam etmesi kararının verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Böylece hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasıyla birlikte, hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının akşam saat 19.00’dan sabah saat 05.00’e kadar uygulanması, zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmemesi ve diğer kısmi kapanma tedbirleri ay sonuna kadar devam edecek.

Kısmi kapanmanın ay sonuna kadar uzatılmasının beklenirken, sokağa çıkma kısıtlamalarının arife günü dahil Ramazan Bayramı’nda da devam ettirilmesi ele alınacak.