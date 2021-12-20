Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündem ekonomi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...

İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, gündem ekonomi olacak.

Ekonomik gelişmeler ve emeklilere zam gündemde olurken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir sunum yapacak.

Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısına ilişkin zaman ve saat detaylarını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20 Aralık Pazartesi günü yani bugün 15.00 civarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek, Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.