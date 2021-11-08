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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki maddeler...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki maddeler...

En son 25 Ekim tarihinde toplanan, kritik kararların alındığı Kabine toplantısının yeniden ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta?