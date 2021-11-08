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- Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki maddeler...
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki maddeler...
- Haber Merkezi
- 08.11.2021 - 10:40
- Güncelleme : 08.11.2021 - 10:41
Kabine toplantısının ana gündem maddesi şüphesiz 2022 asgari ücret ve gündeme ilişkin diğer konular olacak...
2021 yılını kapatmaya yavaş yavaş yaklaşırken, vatandaşın gözü asgari ücret görüşmelerine çevrildi.
Toplantıda asgari ücretle ilgili gelişmelerin dışında; 3600 ek gösterge, EYT, fahiş fiyat artışları ve koronavirüste son durum görüşülecek.
İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.
Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısını merak eden vatandaşlar, "Kabine toplantısı ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı bugün yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Ankara Beştepe'de düzenlenecek Kabine Toplantısı'nın saat 16.00'da başlaması bekleniyor.
Ayrıca Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalardaki son durum ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek.