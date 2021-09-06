Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Pandemi, yüz yüze eğitim, göç dalgası, Afganistan'daki gelişmeler..

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Pandemi, yüz yüze eğitim, göç dalgası, Afganistan'daki gelişmeler..

En son 19 Ağustos tarihinde toplanan ve kritik kararların alındığı Kabine toplantısının yeniden ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Kabine toplantısının ana gündemi şüphesiz pandemi ve yüz yüze eğitim olacak..

Bugün 1,5 yıl aranın ardından okullar açılırken, yüz yüze eğitim için ek tedbirlerin getirilip getirilmeyeceği konuşulacak.

Afganistan'daki gelişmeler ve özellikle olası bir göç dalgasının gündemde olacağı Kabine'nin ne zaman toplanacağı ise merak konusu oldu.

Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısını merak eden vatandaşlar, "Kabine toplantısı ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının saatine ilişkin ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Toplantının ana gündemi yüz yüze eğitim başlarken salgın önlemleri olacak. Günlük vaka sayılarının yanı sıra aşılamadaki son durum da değerlendirilecek, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının seyrine ilişkin son durumla ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirler de toplantıda değerlendirilecek.

AFGANİSTAN'DAKİ OLAYLAR

Toplantının gündemindeki bir diğer başlık terörle mücadele olacak. Hem yurt içi hem sınır ötesi terör operasyonları ele alınacak.

Başta Afganistan olmak üzere iç ve dış gelişmeler kabine toplantısında ele alınacak.

Afganistan'daki son durum ve tahliye sürecinin ardından yaşanan gelişmeler değerlendirilecek. Olası bir göç dalgasına karşı alınan tedbirler gözden geçirilecek.