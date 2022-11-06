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    Kabine yarın toplanıyor: Masada önemli konular yer alacak

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında pazartesi günü toplanıyor. Gündemde başörtüsü düzenlemesi ve enflasyonla mücadele konuları değerlendirilecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 12:35
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    Kabine yarın toplanıyor: Masada önemli konular yer alacak

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

    Önemli konuların görüşüleceği toplantıda, masada başörtüsü düzenlemesi, enflasyonla mücadele ve tahıl koridorunun tekrar açılması olmak üzere iç ve dış meseleler ele alınacak

    Başörtüsü düzenlemesi gündemde

    Başörtüsü ve aile düzenlemesi için taslak metin tamamlandı.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın muhalefet partileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

    Enflasyonla mücadele masada

    Enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, meclis gündemindeki torba yasalar kabinede ele alınacak.

    Ayrıca doğalgaz yardımı gibi kış döneminde verilebilecek olası destekler üzerinde de konuşulacak. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışması da devam ediyor.

    Kabine yarın toplanıyor: Masada önemli konular yer alacak #1

    EYT ve kadro çalışmaları gözden geçirilecek

    EYT ve kadro çalışmasında yıl sonuna kadar önemli adımların atılması beklenirken, kabinede son durumun gündeme gelmesi bekleniyor.

    Toplantıda dış meseleler de ele alınacak

    Toplantıda Rusya-Ukrayna gerilimi, Türkiye öncülüğünde tahıl koridorunda krizin aşılması ele alınacak.

    Ardı ardına Türkiye'ye yapılan üst düzey ziyaretler, normalleşme süreci, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Yunanistan ile gerginlik ve ABD'den F-16 talebi gibi sıcak başlıklarda masada olacak.

    Kabine yarın toplanıyor: Masada önemli konular yer alacak #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası masada yer alan konularla ilgili ulusa sesleniş konuşması yapacak.

    Kabine yarın toplanıyor: Masada önemli konular yer alacak #3


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