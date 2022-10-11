Petrol
94.82
-1.42%
Euro
18.0541
0.14%
Dolar
18.5848
0.05%
Altın
997.05
0.04%
Borsa
3586
0.11%
Bitcoin
359.902
-0.25%
BTXN Coin
8.13
-8.23%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgana 11 yıl hapis cezası

    Metroda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz, 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 11:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgana 11 yıl hapis cezası

    Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz, 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

    AYRINTILAR GELİYOR...


    Caner Erkin, Fenerbahçe maçındaki olay görüntü için konuştu
    Futbol

    Caner Erkin, Fenerbahçe maçındaki olay görüntü için konuştu

    Hava kirliliği, anne karnındaki bebekleri etkiliyor
    Teknoloji

    Hava kirliliği, anne karnındaki bebekleri etkiliyor

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir