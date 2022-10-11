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- Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgana 11 yıl hapis cezası
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgana 11 yıl hapis cezası
Metroda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz, 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırıldı.
- Haber Merkezi
- 11.10.2022 - 11:33
- Güncelleme : 11.10.2022 - 11:38
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz, 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırıldı.