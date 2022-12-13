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    Kadıköy'de alkol testi yapılan sürücü fotoğraflarına sansür istedi

    Polis ekipleri tarafından yapılan alkol denetimine takılan genç, kendisini çeken gazetecilere "Sansürleyerek bir şey yapabilirseniz iyi olur" dedi.
    • 13.12.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 13:14
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    Kadıköy'de alkol testi yapılan sürücü fotoğraflarına sansür istedi

    Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerine yönelik akşam saatlerinde denetim gerçekleştirdi.

    Tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ederek alkol testi yaptı.

    Denetim esnasında durdurulan bir kişiye yapılan alkol ölçümünde 0.09 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    Alkol oranının yasal sınırın altında olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulanmayan şahıs, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

    Fotoğraflarına sansür istedi

    Kadıköy’de denetime takılan sürücü Birolcan Yazıcı, “Ben kayıtlarımın paylaşılmasını istemiyorum. Bunun hakkında herhangi bir şey söyleyebilir miyim? Kayıtlarımın kişisel hakkım olarak paylaşılmasını istemiyorum. O zaman sansürleyerek bir şey yapabilirseniz iyi olur. Görüntülerin paylaşılmasını istemiyorum.” diye konuştu.

    Kadıköy'de denetime takılan şahıstan gazetecilere sansür ricası VİDEO

    Kadıköy de alkol testi yapılan sürücü fotoğraflarına sansür istedi #1

    Kadıköy de alkol testi yapılan sürücü fotoğraflarına sansür istedi #2


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