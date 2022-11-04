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    Kadıköy'de 'Ata'ya saygı zinciri' oluşturulacak

    Kadıköy’de Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yılında binlerce kişi 10 Kasım’da bir araya gelerek “Ata’ya saygı zinciri” oluşturacak.
    • 04.11.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 13:13
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    Kadıköy'de 'Ata'ya saygı zinciri' oluşturulacak

    Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 84 yıl geçti.

    Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Ata’ya saygı zinciri oluşturulacak.

    6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturulacak

    Ata’ya saygı zincirinde binlerce kişi, saat 9’u 5 geçe Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk için el ele verecek.

    2013 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi gönüllüleri tarafından düzenlenen Ata’ya saygı zincirinde 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturulacak.

    Denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açılacak

    İHA'nın aktardığına göre anma törenine denizden kanolar, su jetleri ve tekneler 9’u 5 geçe sirenlerini çalarak katılacak ve dalgıçlar denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açacak.

    Kadıköy'de 'Ata'ya saygı zinciri' ViDEO ARŞiV

    Kadıköy de Ata ya saygı zinciri oluşturulacak #1

    Kadıköy de Ata ya saygı zinciri oluşturulacak #2

    Kadıköy de Ata ya saygı zinciri oluşturulacak #3

    Kadıköy de Ata ya saygı zinciri oluşturulacak #4


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