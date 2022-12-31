EYT düzenlemesinin ardından Kadıköy'de SGK önünde geceden sıraya giren vatandaşlar, çay demleyip sohbet etti, bir deftere de gelenlerin isimlerini yazarak sıra oluşturdu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen, seslerini duyurabilmek için STK kuran, gösterilere düzenleyen, yaklaşık 2.5 milyon kişinin beklediği EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından, yurdun dört bir yanındaki SGK müdürlükleri çalışanlarla dolup taştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT kararını açıklaması sonrası, vatandaşların SGK merkezlerine akını devam ediyor.

Kadıköy'de EYT başvurusu için geceden sıraya girdiler, çay içtiler - VİDEO

Geceden gelenlerin isimleri kaydedildi, çaylar ikram edildi

DHA'nın aktardığına göre; sıra bulmak isteyenler gece saatlerinden itibaren Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi önünde toplanmaya başladı. Kendi aralarında organize olan vatandaşlar, gelenlerin isimlerini sırayla bir deftere kaydettiler. Bazı vatandaşlar demledikleri çayı içerek sohbet ederken, bazı vatandaşlar ise sıra defterine adını yazdırdıktan sonra arabalarının içinde uyuyarak sabahı bekledi.

Son günden yararlanmak için erken geldiler

Geceden gelip sıra bekleyenlerden Oğuzhan Özkan, “Son gün gelmemin sebebi, yeni yılda zamlanacak. Sabah saat 05.00’den beri buradayım. Hem askerlik borçlanması hem de Bağ-Kur ihyası yapmak için geldim" dedi.

Aziz Özdemir ise, “Son günden yararlanmak için erken geldik. Soğukta üşümemek için çay demledik, çay içiyoruz" dedi.

Bazıları çocukları için sıraya girdi

İbrahim Köroğlu ise, “Yalova’dan geldim. Girişim buradan olduğu için askeri borçlanma için geldim. Akşam saat 21.00’den beri buradayım" diye konuştu.

Sırada bekleyen yaşlı bir vatandaş ise, “Uzaktan gelecek çocuğum adına sıra alabilmek için geceden geldim" dedi.