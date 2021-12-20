Kadıköy’de İSKİ'nin bıraktığı atık su denizin rengini değiştirdi

İSKİ Atıksu Ön Arıtma Tesisi’nden denize bırakılan su, Kadıköy Moda Sahil kesiminde deniz renginin değişmesine neden oldu. Moda sakinleri önlem alınmasını istedi.

Kadıköy’de faaliyet gösteren İSKİ Atıksu Ön Arıtma Tesisi’nden denize atık sular bırakıldı.

Atık suların denize karışmasıyla Moda Sahili’nin kıyı kesiminde denizin rengi değişti.

Kahverengi tonlarına bürünen denizden ağır kokularda gelmeye başladı. Denizde oluşan renk değişimini gören vatandaşlar ise çözüm bulunmasını istedi.

"BU KONUDA ÖNLEM ALINMASI LAZIM"

Sahilde yürüyüş yapan Emirhan Şan isimli genç, “Burada atıklar denize vuruyor, denizin renginde değişme yaşanıyor. Bu konuda önlem alınması lazım. Denizlerimizi kirletmeyelim. Kahverengiye bürünmüş. Bu konuda yetkililer bir düzenleme içerisine girerse seviniriz” diye konuştu.