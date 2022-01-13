Kadir İnanır, aylar sonra görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması nedeniyle günlerce tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenerek, sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Serviste takibi süren İnanır, pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirmişti.

Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınmıştı.

İnanır, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olmuştu.

"SAĞLIĞIM YERİNDE"

Bir ay içerisinde sağlığına kavuşan İnanır, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Oldukça keyifli olduğu gözlenen İnanır, "Sağlığım yerinde, her geçen gün daha iyi oluyorum." dedikten sonra aracına bindi.