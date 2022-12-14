Kadir İstekli ve Yusuf Gümüşel hakkında yakalama kararı

Kadir İstekli ve Yusuf Gümüşel hakkında yakalama kararı

6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları talebiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Türkiye, 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin olayını konuşuyor...

Babası Yusuf Ziya Gümüşel tarafından küçük yaşta evlendirilen H.K.G., yıllarca cinsel istismara maruz kaldı.

Şimdilerde 24 yaşında olan H.G.K., 2020 yılında anne babası ve Kadir İstekli hakkında hukuki süreci başlattı.

2 yıl ardından ortaya çıkan olay, ülke genelinde gündem yarattı.

Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

Yakalama kararı verildi

Olayla ilgili H.K.G.’nin avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

Soruşturma kapsamında Kadir İstekli ve Yusuf Gümüşel hakkında yakalama kararı verildi.

Bakanlık dava tarihinin öne çekilmesini istemişti

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruşma gününün daha erkene çekilebilmesi için talepte bulunmasının ardından Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi talebi uygun bulmuştu.

Duruşma 30 Ocak'a alınmıştı

Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma, 22 Mayıs 2023'ten30 Ocak 2023'e alınmıştı.