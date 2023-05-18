Kadir Şeker'in cezası Yargıtay tarafından onandı Konya'da sevgilisi tarafından şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken Özgür Duran'ı öldüren Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

DHA

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile Duran arasında boğuşma yaşanmış, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, ceza 'haksız tahrik' nedeniyle 15 yıla, 'iyi hal' indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürüldü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtaya gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasını temyiz istemiyle ilgili inceledi.

Cezasında indirime gidildi

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Temmuz'da yeniden yargılanan Kadir Şeker'in haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tahliye edildi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları itiraz üzerine tahliye kararı verilen Şeker, Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıktı.

Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş itirazda bulundu.

Daha sonra ise Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müşteki avukatlarınca Kadir Şeker'in tahliyesine yönelik sunulan itiraz dilekçelerinin, 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından, her iki tarafın avukatları Yargıtay'a başvurdu.

Yargıtay onadı: 10 yıl 10 ay hapis cezası

Müşteki avukatları itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker hakkında verilen cezanın az olduğunu ve yeniden tutuklanması gerektiğini gerekçe gösterirken, Şeker'in avukatları da verilen cezanın fazla olduğunu savundu.

Dosya, Yargıtay'a gönderilerek yeniden incelendi ve Kadir Şeker hakkında nihai karar çıktı.

Yargıtay, Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken Özgür Duran'ı öldüren Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık hapis cezasını onadı.