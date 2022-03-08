Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa katılmak için Rus saflarında yerini alan Çeçen askerler, tekbirlerle cephelere hareket etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarda 13. güne girildi.

Tüm hızıyla süren çatışmalarda Vladimir Putin’in desteği ile Çeçenistan’ın başına getirilen Ramazan Kadirov da, Rusya'ya destek amaçlı birliklerini Ukrayna'ya yolladı.

Çeçen askerleri Kiev’e girmek için cephelerde yerini alırken operasyonu bizzat Kadirov yönetecek.

ASKERLERE MORAL KONUŞMASI

Son olarak Ukrayna'da yerleşim yerlerine saldırmadan önce askerleri toplayan Çeçen taburunun komutanları da moral konuşmasında bulundu.

Ukrayna'ya karşı silah teçhizatlarının yer aldığı görüntüleri de servis eden Kadirov yönetimi, bu görüntülerle gövde gösterisinde bulundu.

TEKBİRLERLE KARŞILIK

Kadirov'un talimatlarını askerlere anlatan Çeçen komutanlarının konuşması da askerler tarafından tekbirlerle karşılık buldu.

Kadirov'un Çeçen askerlerinden Ukrayna'ya karşı gövde gösterisi VİDEO