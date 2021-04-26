Kafe ve restoranlar açılıyor mu? Gözler Kabinede..

Kafe ve restoranlar açılıyor mu? Gözler Kabinede..

Bugün yapılacak Kabine Toplantısı öncesinde vatandaşların gündeminde restoran, lokanta ve kafelerin açılacağı tarih yer alıyor. Peki restoran, lokanta ve kafeler açılıyor mu? İşte detaylar...

İki hafta önce yapılan Kabine toplantısından Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanmak üzere ''Kısmi Kapanma'' kararı çıkmıştı. Bu karar doğrultusunda kafe ve restoranlar paket servise geçmiş ve müşterilerin oturması yasaklanmıştı.

Başta işletme sahipleri olmak üzere milyonlarca vatandaş, gözlerini bugün yapılacak Kabine Toplantısı kararlarına çevirdi.

Kısmi kapanma kararının sonuna gelinirken vaka sayılarının 40 binin altına düşmesiyle gel-al ve paket servis ile hizmet vereceği bildirilen kafeler için beklentiler arttı. Kafe, restoran ve lokanta gibi yerlerin açılacağı tarih hakkında araştırmalara başlandı.

Peki kafe, lokanta ve restoranlar açılıyor mu? İşte, detaylar...

KAFE, LOKANTA VE RESTORANLAR AÇILIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ''Kısmi Kapanma'' konulu genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı nedeniyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 13 Nisan saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidildiği belirtilmişti.

Yayımlanan genelgede, 16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı) iş yerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyeceğine işaret edilmişti.

Bu süre içerisinde yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, hafta sonları ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.