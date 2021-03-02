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    Kafeler hangi illerde açıldı? Kafe ve restoranlar kaça kadar açık?

    Kabine toplantısı kararlarının açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş, kafe ve restoranların hangi illerde açılacağını ve ne zaman hizmet vermeye başlayacağını merak ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 09:48
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    Kafeler hangi illerde açıldı? Kafe ve restoranlar kaça kadar açık?

    Kabine Toplantısı, dün saat 15.55'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesi yönünde alınan kararları açıklamak için kameralar karşısına geçti.

    İllerin vaka sayısına göre alınan kararlarda kafe ve restoran gibi işletmelerin hangi illerde ve ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar, ''Kafeler hangi illerde açıldı? Kafe ve restoranlar kaça kadar açık?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

    Peki, kabine toplantısında alınan kararlara göre kafeler hangi illerde açıldı? Kafe ve restoranlar kaça kadar açık? İşte, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği o kararın detayları..

    KAFELER HANGİ İLLERDE AÇILDI?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından toplantıda alınan kararları kamuoyuna açıkladı. Başkan Erdoğan, kafe ve restoran işletmecilerinin ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği müjdeyi verdi.

    Erdoğan; restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerlerin çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle açılacağını duyurdu.

    DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

    "Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır."

    ORTA RİSKLİ İLLER

    "Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars."

    YÜKSEK RİSKLİ İLLER

    "Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bilecik, Kütahya, İzmir, Muğla, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Artvin, Ardahan,Kilis."

    KAFE VE RESTORANLARIN BİR SÜRE DAHA KAPALI KALACAĞI İLLER

    Mekanların bir süre daha kapalı olacağı şehirler ise şu şekilde sıralandı:

    "Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya , Aksaray, Osmaniye, Adıyaman, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize."

    Kafeler hangi illerde açıldı? Kafe ve restoranlar kaça kadar açık? #1

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