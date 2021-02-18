Kafeler hangi önlemlerle açılacak? TSE belirledi.. Restoran ve kafelerin açılma şartları 2021

Kafeler hangi önlemlerle açılacak? TSE belirledi.. Restoran ve kafelerin açılma şartları 2021

Mart ayının ilk haftası itibariyle açılmaya hazırlanan kafe ve restoranların hangi şartlar altında hizmet vereceği belirlendi. Türk Standartları Enstitüsü, alınması gereken önlemleri sıraladı.

Restoran, lokanta ve kafeler uzun bir süredir gel-al ve paket serviş şeklinde hizmet veriyor.

Kabine toplantısının ardından Mart ayının ilk haftasından itibaren yeni normalleşme sürecine geçileceği açıklandı. Restoran ve kafelerin kademeli ve belirli şartlar altında açılması öngörülüyordu.

Vatandaşlar da kafelerle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işletmelerde alınması gereken önlemleri açıkladı.

Peki restoranlar hangi önlemlerle açılacak? Kafelerin açılma şartları neler? İşte detaylar..

KAFELER HANGİ ÖNLEMLERLE AÇILACAK? TSE İŞLETMELERİN AÇILMA ŞARTLARI 2021

Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak önlemleri belirledi. İşte o önlemler...