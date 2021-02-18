- Haberler
- Gündem Haberleri
- Kafeler hangi önlemlerle açılacak? TSE belirledi.. Restoran ve kafelerin açılma şartları 2021
Kafeler hangi önlemlerle açılacak? TSE belirledi.. Restoran ve kafelerin açılma şartları 2021
- Haber Merkezi
- 18.02.2021 - 11:43
Restoran, lokanta ve kafeler uzun bir süredir gel-al ve paket serviş şeklinde hizmet veriyor.
Kabine toplantısının ardından Mart ayının ilk haftasından itibaren yeni normalleşme sürecine geçileceği açıklandı. Restoran ve kafelerin kademeli ve belirli şartlar altında açılması öngörülüyordu.
Vatandaşlar da kafelerle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işletmelerde alınması gereken önlemleri açıkladı.
Peki restoranlar hangi önlemlerle açılacak? Kafelerin açılma şartları neler? İşte detaylar..
KAFELER HANGİ ÖNLEMLERLE AÇILACAK? TSE İŞLETMELERİN AÇILMA ŞARTLARI 2021
Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak önlemleri belirledi. İşte o önlemler...
-
Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak.
-
Müşterilerin ateşleri ölçülecek. Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek.
-
Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak.
-
Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak.
-
Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek.
-
Her masada hijyen ürünleri olacak.
-
Masalar her müşteriden sonra temizlenecek.
-
Şartları sağlayan kuruluşlar, TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi almaya hak kazanacak. Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olacak.