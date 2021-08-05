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- Kağıthane'de kaldırımda yürürken merdiven boşluğuna düştü
Kağıthane'de kaldırımda yürürken merdiven boşluğuna düştü
Arkadaşlarıyla sohbet ederek yürüyen 12 yaşındaki kız, bir anlık dalgınlık sonucu hastanelik oldu.
- İHA
- 05.08.2021 - 11:13
- Güncelleme : 05.08.2021 - 12:01
İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde, arkadaş grubuyla kaldırımda yürüyen 12 yaşındaki Serranur U., talihsiz bir kaza yaşadı.
Arkadaşlarına dönerek konuşan ve geri geri adım atan Serranur, bir süre sonra merdivenin bulunduğu depo boşluğuna düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olayın ardından neye uğradığı şaşıran Serranur belinden yaralanırken, arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı kızı ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
DÜŞME ANI KAMERADA
Öte yandan olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İstanbul’da arkadaşlarıyla konuşurken boşluğa düştü