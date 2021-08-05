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    Kağıthane'de kaldırımda yürürken merdiven boşluğuna düştü

    Arkadaşlarıyla sohbet ederek yürüyen 12 yaşındaki kız, bir anlık dalgınlık sonucu hastanelik oldu.
    • İHA
    • 05.08.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 12:01
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    Kağıthane'de kaldırımda yürürken merdiven boşluğuna düştü

    İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde, arkadaş grubuyla kaldırımda yürüyen 12 yaşındaki Serranur U., talihsiz bir kaza yaşadı.

    Arkadaşlarına dönerek konuşan ve geri geri adım atan Serranur, bir süre sonra merdivenin bulunduğu depo boşluğuna düştü.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olayın ardından neye uğradığı şaşıran Serranur belinden yaralanırken, arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı kızı ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kağıthane de kaldırımda yürürken merdiven boşluğuna düştü #1

    DÜŞME ANI KAMERADA

    Öte yandan olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    İstanbul’da arkadaşlarıyla konuşurken boşluğa düştü

    Kağıthane de kaldırımda yürürken merdiven boşluğuna düştü #2

    Kağıthane de kaldırımda yürürken merdiven boşluğuna düştü #3

    Kağıthane de kaldırımda yürürken merdiven boşluğuna düştü #4

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