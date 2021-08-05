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Kağıthane'de kaldırımda yürürken merdiven boşluğuna düştü

Kağıthane'de kaldırımda yürürken merdiven boşluğuna düştü

Arkadaşlarıyla sohbet ederek yürüyen 12 yaşındaki kız, bir anlık dalgınlık sonucu hastanelik oldu.