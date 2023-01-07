Markete giren kadını inceleyen S.E. isimli şahıs, dolaptan ürün almak için eğilen kadının eteğinin altından fotoğraf çekti. Yaşanan anlar anbean kayda alındı.

İstanbul Kağıthane'de, sapkınlığın akılalmaz bir boyutu yaşandı.

Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

Markete giren kadın, dolaptan ürün almak için eğildi.

Bu sırada markette bulunan S.E. isimli sapkın, etrafını kontrol ederek harekete geçti.

Etek altı fotoğaf çekti

S.E., kadının eteğinin altından telefonunu uzattı.

Bu esnada kadının fotoğrafını çeken şahıs, olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan tüm anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedilirken, olay sosyal medyada gündem oluşturdu.

İşte o dehşete düşüren anlar...

Kağıthane'deki markette, kadının eteğinin altından fotoğraf çekti VİDEO