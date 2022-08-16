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    Kağıthane'nin Sadabad Viyadüğü'nde araç yandı

    İstanbul’un Kağıthane ilçesindeki Sadabad Viyadüğü üzerinde bir otomobil bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Seyir halindeki sürücülerin ihbar ettiği yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
    • 16.08.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 17:47
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    Kağıthane'nin Sadabad Viyadüğü'nde araç yandı

    Kağıthane Sadabad Viyadüğü üzerinde seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiği aracın o anları kameraya yansırken, otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

    Araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı

    AA'dan alınan habere göre olay, bugün saat 15.00 sıralarında Kağıthane Sadabad Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

    Kağıthane nin Sadabad Viyadüğü nde araç yandı #1

    Vatandaşlar ihbar etti

    Kısa sürede alevler içerisinde kalan otomobilden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Kağıthane'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü VİDEO

    İtfaiyenin müdehalesiyle yangını söndürüldü

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler içerisinde kalan otomobil söndürüldü.

    Yanan otomobilden yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken trafikte de bir süreliğine yoğunluk oluştu.

    Kağıthane nin Sadabad Viyadüğü nde araç yandı #2

    Can kaybı yaşanmadı

    Can kaybının yaşanmadığı yangında otomobil, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası tamamen söndürüldü. Araç tamamen kullanılmaz hale geldi.

    Kağıthane nin Sadabad Viyadüğü nde araç yandı #3

    Kağıthane nin Sadabad Viyadüğü nde araç yandı #4


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