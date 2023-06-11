Kahraman Mehmetçik teröristlerin mağara ve barınaklarını imha etti Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK'lı teröristin sığındığı mağaraya girdi. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi sürüyor.

Yurt için, sınır ve sınır ötesinde operasyonlarına devam eden Türk askeri, PKK'lı teröristleri tek tek avlıyor.

Hain teröristler sarı torbaya girerken, sığındıkları barınaklar ve mağaralar da tespit ediliyor.

Ardından kahraman Mehmetçik tarafından imha ediliyor.

Son olarak Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

"İki terörist Mehmetçiklere teslim olmuştu"

Konuya ilişkin paylaşım Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlığın resmi sayfasında, teröristlere ait ele geçirilen malzemelere yer verildi.

Yapılan paylaşımda şöyle denildi:

4 Haziran 2023 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir mağaradan çıkan iki terörist Mehmetçiklere teslim olmuştu. Teröristlere ait mağarada yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Ele geçirilenler şöyle:

- 1 adet RPG-7 roketatar silahı,

- 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

- 2 adet Doçka makineli tüfek,

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

- 1 adet Mavzer Tüfeği,

- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

- 5 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 1 adet AKS-74 piyade tüfeği,

- 1 adet M-16 piyade tüfeği,

- 1 adet Shotgun Tf.

- 120 adet el bombası,

- 650 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

- 700 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı,

- 2.800 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

- 330 adet AKS piyade tüfeği mühimmatı,

- 3.100 adet PKMS makinalı tüfek mühimmatı,

- 3 adet RPG-7 antitank roket başlığı,

- 12 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü (dolu)

- 26 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü (dolu)

- 15 adet EYP düzeneği,

- 1 adet keskin nişancı dürbünü,

- 2 adet yer telsizi,

- 3 adet el telsizi,

- 7 adet gaz maskesi,

- 3 adet oksijen tüpü,

- 2 adet jeneratör,

- 3 adet akü.