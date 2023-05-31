Kahraman Mehmetçik teröristlerin mühimmatını ele geçirdi Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyinde yaptığı çalışmalarda ele geçirilen malzemeleri paylaştı.

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Yurdun sınırları Hudut Kartalları tarafından korunuyor.

Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen şahıslara fırsat vermiyor.

Öte yandan genişletilen çalışmalarla çok sayıda mühimmat ve uyuşturucu malzemeleri ele geçiriliyor.

Teröristlerin sığınağı tespit edildi

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyinde yapılan bir çalışmaya yer verdi.

MSB, PKK’lı teröristlere ait mühimmatların ele geçirildiğini belirtti.

"Mehmetçiklerimiz milletinin emrinde..."

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: