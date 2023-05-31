Kahraman Mehmetçik teröristlerin mühimmatını ele geçirdi

Yurdun sınırları Hudut Kartalları tarafından korunuyor.
Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen şahıslara fırsat vermiyor.
Öte yandan genişletilen çalışmalarla çok sayıda mühimmat ve uyuşturucu malzemeleri ele geçiriliyor.
Teröristlerin sığınağı tespit edildi
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyinde yapılan bir çalışmaya yer verdi.
MSB, PKK’lı teröristlere ait mühimmatların ele geçirildiğini belirtti.
"Mehmetçiklerimiz milletinin emrinde..."
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi. Mehmetçiklerimiz son olarak; 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirdi.