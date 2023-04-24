Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi geçti Doğal Afet Sigortaları Kurumu, asrın felaketinin ardından bugüne kadar 21 milyar 111 milyon 86 bin 703 TL hasar ödemesi gerçekleştirdi.

AA

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Yaşanan depremlerin ardından binlerce vatandaş hayatını kaybetti, öte yandan binlerce ev ve iş yeri ise kullanılamaz hale geldi.

Depremlerin hasar tespit çalışmaları birçok ilde tamamlanırken DASK ödemeleri de gerçekleştiriliyor.

DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

21 milyar 111 milyon 86 bin 703 TL ödendi

Açıklamada, bugün itibarıyla ulaşan hasar ihbar sayısının 483 bin 516 olduğu, ödenen tazminat tutarının da 21 milyar 111 milyon 86 bin 703 TL'ye ulaştığı kaydedildi.

Toplamda hasar dosyaları içinde 36 bin 356 adet işleme alınacak dosya kaldığı bildirilen açıklamada, eksik evraklı hasar dosyalarında, vatandaşların eksik evrakları tamamlamasının ardından bu dosyaların da işleme alınarak tazminat ödemelerinin gerçekleştirileceği belirtildi.