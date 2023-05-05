Kahramanmaraş sallandı! 4,6 büyüklüğünde deprem
ensonhaber.com

Türkiye sallanmaya devam ediyor...

merkezli 6 Şubat depremleri geniş coğrafyada hissedildi.

Yaşanan depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken binlerce ev ise kullanılamaz hale geldi.

3 ayın geride kaldığı asrın felaketinde artçılar yaşanmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş sallandı

Depremin yıkıcı etkileri ortadan silinirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının

(AFAD) yeni bir depremi daha duyurdu.

Kahramanmaraş'ta saat 17.52'de yeni bir meydana geldi.

4.6 büyüklüğünde

AFAD, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, saat 17.52'de, 7.55 kilometre derinlikte, 4.6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş sallandı! 4,6 büyüklüğünde deprem