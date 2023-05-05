Kahramanmaraşlı depremzede çiftçiler hasat için serada "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Türkoğlu ilçesinde depremzede çiftçilerin seralarda ürettiği salatalıklar 30 ile gönderiliyor.

AA

Depremin etkilediği Kahramanmaraş Türkoğlu'na bağlı kırsal mahalleler, kentin tarımsal üretim merkezi olarak öne çıkıyor.

Yaşadıkları zorluklara ve kayıplarına rağmen ayağa kalkma mücadelesi veren çiftçilerin, martta seralarına diktikleri salatalıkların hasadı sürüyor.

Serada üretim yapılan 13 mahalleden birisi olan Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'ne Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden servisle gelen işçiler, yetişen salatalıkları topluyor.

İlerleyen dönemde üretimin artmasıyla, seralarda çalışmak için başta Kahramanmaraş'ın ilçeleri olmak üzere Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten gelen tarım işçileri de hasat mesaisine katılacak.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerden ilçedeki çiftçilerin de zarar gördüğünü söyledi.

"Bu araziler Amik Ovası'nın devamı niteliğinde"

Bazı çiftçilerin ve yakınlarının hayatlarını kaybettiğini belirten Okumuş, şöyle konuştu:

Depremlerden, Türkoğlu ilçemiz de büyük bir şekilde etkilendi. Fay hattı hemen yakınından geçiyordu. Bizim ilçemiz hem sanayi kenti hem de verimli arazileriyle, büyük ovalarıyla Amik Ovası'nın devamı niteliğinde. Bu yüzden çiftçiliğin yoğun şekilde yapıldığı bir bölgeyiz.

Depremlerde bazı tarım aletlerinin de zarar gördüğünü ancak kendilerinin de destek verip tarımı ayağa kaldırma noktasında irade gösterdiklerini ifade eden Okumuş, martta seralarda dikilen fidelerin ürün verdiğini ve hasadın başladığını aktardı.

"Yaklaşık 30 şehrimize buradan salatalık, domates, biber gönderiliyor"

Okumuş, ilçe genelinde bulunan seralarda salatalık ve domates başta olmak üzere biber ve kornişon gibi ürünlerin de yetiştirildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

İlçemizde 1100 dönüm civarında sera var. Yaklaşık 30 şehrimize buradan salatalık, domates, biber gönderiliyor. Deprem fay hattı özellikle ova köylerini büyük oranda etkiledi. 13 mahallemiz var. Tarım aletlerinin büyük kısmı evlerin altında durduğu için büyük de zarar oldu ama kiralama yöntemi ile çiftçilerin zamanında ekimi yapıldı. Şimdi de hasatları başladı.

Seralarda salatalık ve domates üretimi yapan 50 yaşındaki çiftçi Mustafa Fidan da 1200 nüfuslu mahallenin en önemli geçim kaynağının seracılık olduğunu ifade etti.

"Çevre illerden işçiler geliyor"

Seralarda yetişen ürünün hasadının dışarıdan gelen işçilerle yapıldığını belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

Yerli işçimiz yoktur, Pazarcık, Türkoğlu ilçesi gibi, yatılı olarak da Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep civarından işçilerimiz gelir. Yaklaşık 500 kişi dışarıdan yatılı olarak gelirler. Geldiklerinde sezon sonu olan aralık ayına kadar burada kalırlar. Yıl sonu dönüş yapıp, 2-3 ay sonra yeniden gelirler.

"İşçi bulmak sıkıntı"

Depremin, yöre halkı gibi seralarda çalışan işçileri de etkilediğini vurgulayan Fidan, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: