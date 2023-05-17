Kahramanmaraşlı depremzededen CHP'lilere yardım tepkisi

Asrın felaketinin yaşandığı bölgede Cumhur İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüksek oy çıktı.
Depremin etkilediği 11 ilde yüksek oy çıkmasının ardından bazı sosyal medya hesaplarında depremzedelere yönelik yapılan yardımların dillendirilmesi ve hakaretler edilmesine, Kahramanmaraş’ta yaşayan İlker Apaydın tepki gösterdi.
Apaydın, tepkisini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesabına temsili olarak 100 adet su parası göndererek gösterdi.
"Yardımlara gölge düşürmeye çalıştılar"
Yapılan eleştirilere cevap veren Apaydın, şunları söyledi:
6 Şubat ülkemizin başına gelmiş en ağır felaketlerin başında geliyor. Biz birebir tüm acıların, imkansızlıkların ve felaketlerin içerisindeydik. Sağ olsun devletimiz bu noktada son derece özveriyle mücadele etti. Elbette yetişilemeyen yerler oldu, enkaz altında kalan vatandaşlarımız oldu. Kahramanmaraş seçimden sonra AK Parti’ye en çok oy veren deprem bölgelerindeki şehir oldu. Bu çerçevede maalesef sosyal medyada bir takım insanlık dışı eleştirilere maruz kaldı. O dönem ve sonrasında şehre yardım eden insanların ve iyi niyetli insanların da yardımlarına gölge düşürmeye çalıştılar.
"Keşke enkaz altından çıkmasaydık"
Yapılan gönüllü yardımlara teşekkür eden Apaydın, şu ifadeleri kullandı:
Biz tabii ki biliyoruz Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar bize yardım ettiler. Gönüllü canla başla mücadele ettiler hiçbir karşılık beklemeksizin ama acı bir tablo var ki, sosyal medyada iğrenç ve insanlık dışı paylaşımların olması bizi üzdü. ‘Keşke enkaz altında kalsaydınız da Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeseydiniz’, bunun gibi ağza alınmayacak insanlık dışı son derece bir takım paylaşımlar, videolar yayınlandı. Bir taraftan da diyoruz ki, keşke biz de o enkazdan çıkmasaydık da siyasi beklenti içindeki yardımları kabul etmeseydik. Artık bu seviyeye geldi.
"Aç kalsaydık da bu zihniyetle karşı karşıya kalmasaydık"
Paylaşımları yapanların profillerine bakıldığında genel anlamda CHP’li olduğunu söyleyen Apaydın, şunları söyledi:
İnsanların şehrimize yönelik yapılan yardımlarda siyasi bir karşılık beklediğini gördük. Ben de bu şehirde bir gazeteci olarak şehrin sokaklarını çok iyi tanıyan ve ne düşündüğünü çok iyi anlayan biri olarak şehrim adına Kemal Kılıçdaroğlu’na 100 adet suyun ödemesini yapmış oldum. Tabii buradaki rakam sembolik bir rakam. Aslında bir mesaj vermek istedik. Siyasetinizi insanlığınıza değiştirmeyin. İnsanlığınızı siyasete alet etmeyin mesajını vermek istiyoruz. Ben Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'nin de bu düşüncede olduğunu sanmıyorum fakat sosyal medyada böyle bir durum olunca Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir paylaşımda bulundu, depremzedelere karşı dilimizi doğru kullanalım diye.
Ben bu paylaşımları insanlık dışı olarak görüyorum, art niyetli görüyorum. Gerekirse şehir yapılan yardımların tamamının faturası kesilsin, öder. Ama iyi niyetli, gerçekten masumane yardım edenlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun böyle bir acı ile imtihan olmamamızı diliyoruz. Ama Kahramanmaraş adından da anlaşılacağı üzere kahraman bir şehir. Aç kalsaydık, susuz kalsaydık, darda olsaydık, perişan olsaydık da bu zihniyetle karşı karşıya kalmasaydık ve bu yardım elini de tutmasaydık dedik o zihniyetler için.