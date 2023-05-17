Kahramanmaraşlı depremzededen CHP'lilere yardım tepkisi Sallantıların merkezinde yaşayan bir depremzede, tepki çeken paylaşımlara karşı Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesabına temsili olarak 100 adet su parası gönderdi.

İHA

Asrın felaketinin yaşandığı bölgede Cumhur İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüksek oy çıktı.

Depremin etkilediği 11 ilde yüksek oy çıkmasının ardından bazı sosyal medya hesaplarında depremzedelere yönelik yapılan yardımların dillendirilmesi ve hakaretler edilmesine, Kahramanmaraş’ta yaşayan İlker Apaydın tepki gösterdi.

Apaydın, tepkisini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesabına temsili olarak 100 adet su parası göndererek gösterdi.

"Yardımlara gölge düşürmeye çalıştılar"

Yapılan eleştirilere cevap veren Apaydın, şunları söyledi:

6 Şubat ülkemizin başına gelmiş en ağır felaketlerin başında geliyor. Biz birebir tüm acıların, imkansızlıkların ve felaketlerin içerisindeydik. Sağ olsun devletimiz bu noktada son derece özveriyle mücadele etti. Elbette yetişilemeyen yerler oldu, enkaz altında kalan vatandaşlarımız oldu. Kahramanmaraş seçimden sonra AK Parti’ye en çok oy veren deprem bölgelerindeki şehir oldu. Bu çerçevede maalesef sosyal medyada bir takım insanlık dışı eleştirilere maruz kaldı. O dönem ve sonrasında şehre yardım eden insanların ve iyi niyetli insanların da yardımlarına gölge düşürmeye çalıştılar.

"Keşke enkaz altından çıkmasaydık"

Yapılan gönüllü yardımlara teşekkür eden Apaydın, şu ifadeleri kullandı:

Biz tabii ki biliyoruz Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar bize yardım ettiler. Gönüllü canla başla mücadele ettiler hiçbir karşılık beklemeksizin ama acı bir tablo var ki, sosyal medyada iğrenç ve insanlık dışı paylaşımların olması bizi üzdü. ‘Keşke enkaz altında kalsaydınız da Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeseydiniz’, bunun gibi ağza alınmayacak insanlık dışı son derece bir takım paylaşımlar, videolar yayınlandı. Bir taraftan da diyoruz ki, keşke biz de o enkazdan çıkmasaydık da siyasi beklenti içindeki yardımları kabul etmeseydik. Artık bu seviyeye geldi.

"Aç kalsaydık da bu zihniyetle karşı karşıya kalmasaydık"

Paylaşımları yapanların profillerine bakıldığında genel anlamda CHP’li olduğunu söyleyen Apaydın, şunları söyledi: