Kahramanmaraşlı depremzedelerin tarla mesaisi başladı Büyük deprem felaketinden sonra yaşadıkları zorluklara rağmen ayağa kalkma mücadelesi veren çiftçiler, üretmek için tarlalarına döndü.

İHA

6 Şubat'taki iki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş'ta, binlerce canımızı kaybettik.

Daha fazlası vatandaşımız ise yakınlarını ve tüm varlıklarını kaybetti.

Sadece işleyecek toprağı kalan depremzede çiftçiler üretmek için tarlalarına geri döndü.

Kahramanmaraş'ta tarla mesaisi başladı

Onikişubat ilçesinde yaşayan çiftçiler, Türk mutfağının vazgeçilmez tadı, aynı zamanda ilaç ve kimya sektöründe de kullanılan biberlerin üretildiği tarım arazisinde çalışmalarına başladı.

Çiftçilerden Abdurrahman Yağlı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, tarlalarında çalışmaya başladıklarını belirterek, normal hayatlarına geri dönmeye çalıştıklarını söyledi.

"Can kayıplarımız vardı yaralılarımız vardı"

Tarlada filiz veren biberlerin yetişmesine engel olan yabani otları yolduklarını anlatan Yağlı, "Kahramanmaraş'ın meşhur kırmızı biberi var. Daha şu an yavaş yavaş çıkıyor. Buradaki otları yolmaya geldik. 45 gün önce deprem oldu asrın felaketi. Can kayıplarımız vardı yaralılarımız vardı. Allah hepsine rahmet eylesin kalanlara da acil şifalar versin. Normal hayatımıza dönmeye çalışıyoruz. Biberimiz çıktı otlarını yoluyoruz." dedi.

"Pul, yaprak, isot, toz, biberleri biz üretiriz"

Yağlı, "Hayatımıza devam ediyoruz. Türkiye'deki yemeklerimizde kullanılan sofralarımıza gelen kırmızı biberlerin ana ocağı burası. Kırmızı biberlerimiz burada yetişir. Biber fabrikalarında öğütülür. Pul, yaprak, isot, toz, biber olarak marketlerden alınıp evlerimizde tükettiğimiz ürünlerimiz." ifadesini kullandı.

"Allah izin verirse 5 ton biber çıkar o da bize yeter"

15 dönüm araziye kırmızı biber ektiklerini belirten Şevket Yağlı da, "Buraya amcaoğullarıyla beraber biber ektik. Allah izin verirse 5 ton biber çıkar o da bize yeter. Şu anda bizim ektiğimiz yer 15 dönüm arazi. Bir parçası da asfaltın öbür tarafında var." şeklinde konuştu.

"Allah düşmanıma yaşatmasın o anı"

Aile bireylerinden Mehmet Yağlı ise, "Allah düşmanıma yaşatmasın o anı. Çünkü bambaşka bir şeydi. deprem uzmanları da anlatıyor ama normal düz silkeledi bir müddet sonrada aşağıdan yukarı doğru vurdu. Zaten o aşağıdan yukarıya vurmasıyla tüm binalar yıkıldı çok şiddetliydi." diye konuştu.