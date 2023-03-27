Kahramanmaraş'ta 1500 yıllık çarşının esnafı konteyner çarşıda ticarete devam ediyor Kentte tarihi kapalı çarşının depremlerde hasar görmesi üzerine esnaf, kurulan konteyner çarşıda ticaretini sürdürüyor. Ramazan ayı dolayısıyla da çarşıda alışveriş hareketliliği yaşandı.

İHA

Türkiye 6 Şubat'ta karanlık bir geceye uyandı...

11 ili etkisi altına alan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.

Depremlerin ardından yarım kalan hikayeler sonrasında esnaf kepenk açmaya başladı.

Kentleri kalkındırmak isteyen esnaf, konteyner kentlerde hayat mücadelesi veriyor.

1500 yıllık çarşı zarar gördü

İki büyük depremde, Kahramanmaraş'ta bulunan 1500'lü yıllarda inşa edilen kapalı çarşıdaki iş yerleri zarar gördü.

Konteyner çarşı kuruldu

Esnafın ticari hayatlarını sürdürmesi için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İstanbul'un Beyoğlu Belediyesi tarafından konteyner çarşısı kuruldu.

Hareketlilik başladı

Ramazan ayı dolayısıyla da çarşıda alışveriş hareketliliği yaşanmaya başladı.

Çarşı esnafından Mehmet Çuhadar, yaptığı açıklamada, kurulan konteyner çarşıda işinin başına yeniden geçmesiyle psikolojilerinin biraz daha rahatladığını söyledi.

"Kapalı çarşımız Kahramanmaraş'ın tanıtımında rolü olan bir yer"

Vatandaşların konteyner çarşıda alışverişlerini yaptığını ifade eden Çuhadar şöyle dedi:

Yaklaşık iki haftadır bize tahsis edilen bu alanda görevimize tekrar başlamış olduk. Psikolojimizi biraz daha rahatlatmış olduk. Yavaş yavaş da halkımız burada olduğumuzu öğreniyor.



Müşterilerimiz bizi burada buluyor. Kapalı çarşımız Kahramanmaraş'ın tanıtımında rolü olan bir yer.



Bütün yabancıların gelip gördüğü bir nokta. Şu anda zarar gördü ve tehlike arz eder bir durumda. İnşallah oralara el atılıp çarşımız yeniden onarılır. Bizi tekrar kendi yerlerimize kavuştururlarsa daha güzel olacak.

"Önümüz yaz, sezonlar açılacak yavaş yavaş toparlanacağız"

Esnaftan Levent Gürbüz ise şunları dedi: