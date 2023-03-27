Kahramanmaraş'ta 1500 yıllık çarşının esnafı konteyner çarşıda ticarete devam ediyor

Türkiye 6 Şubat'ta karanlık bir geceye uyandı...
11 ili etkisi altına alan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.
Depremlerin ardından yarım kalan hikayeler sonrasında esnaf kepenk açmaya başladı.
Kentleri kalkındırmak isteyen esnaf, konteyner kentlerde hayat mücadelesi veriyor.
1500 yıllık çarşı zarar gördü
İki büyük depremde, Kahramanmaraş'ta bulunan 1500'lü yıllarda inşa edilen kapalı çarşıdaki iş yerleri zarar gördü.
Konteyner çarşı kuruldu
Esnafın ticari hayatlarını sürdürmesi için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İstanbul'un Beyoğlu Belediyesi tarafından konteyner çarşısı kuruldu.
Hareketlilik başladı
Ramazan ayı dolayısıyla da çarşıda alışveriş hareketliliği yaşanmaya başladı.
Çarşı esnafından Mehmet Çuhadar, yaptığı açıklamada, kurulan konteyner çarşıda işinin başına yeniden geçmesiyle psikolojilerinin biraz daha rahatladığını söyledi.
"Kapalı çarşımız Kahramanmaraş'ın tanıtımında rolü olan bir yer"
Vatandaşların konteyner çarşıda alışverişlerini yaptığını ifade eden Çuhadar şöyle dedi:
Yaklaşık iki haftadır bize tahsis edilen bu alanda görevimize tekrar başlamış olduk. Psikolojimizi biraz daha rahatlatmış olduk. Yavaş yavaş da halkımız burada olduğumuzu öğreniyor.
Müşterilerimiz bizi burada buluyor. Kapalı çarşımız Kahramanmaraş'ın tanıtımında rolü olan bir yer.
Bütün yabancıların gelip gördüğü bir nokta. Şu anda zarar gördü ve tehlike arz eder bir durumda. İnşallah oralara el atılıp çarşımız yeniden onarılır. Bizi tekrar kendi yerlerimize kavuştururlarsa daha güzel olacak.
"Önümüz yaz, sezonlar açılacak yavaş yavaş toparlanacağız"
Esnaftan Levent Gürbüz ise şunları dedi:
Öncelikle biz iş yerini açıp açmamakta çok kararsız kaldık. İş olur mu olmaz mı neticede biz büyük bir depremden, yıkımdan çıkmışız.
İnsanlar bu süreçte gelip tamir mi yaptıracak ya da pantolon mu satın alacak bunları düşünüyor insan biraz. İnsanlarımızın ihtiyacı var.
Çark dönmeye başladı. İnşallah ilerleyen zamanda bayramdır önümüz yaz, sezonlar açılacak yavaş yavaş toparlanacağız. İnanıyorum, umudumuz var.