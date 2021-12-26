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    Kahramanmaraş’ta, 2 sokak kedisi soğuktan dondu

    Termometrelerin eksi 20 dereceyi gördüğü Kahramanmaraş'ta, Göksun ilçesindeki 2 kedi soğuktan donarak öldü.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 15:45
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    Kahramanmaraş’ta, 2 sokak kedisi soğuktan dondu

    Kahramanmaraş’ta etkili olan kış şartları, yaşamı olumsuz etkiledi.

    Kentte termometreler eksi 20 dereceyi gösterdi.

    Sokakta kalan hayvanlar da zorlu hava şartlarına uyum sağlamaya çalıştı.

    ÇÖP KONTEYNERİNE ATILDILAR

    Göksun ilçesinde bir köpeğin donarak ölmesinin ardından, bugün de 2 sokak kedisi soğuk havanın kurbanı oldu.

    Cumhuriyet Mahallesi'nde donan kediler, vatandaşlar tarafından çöp konteynerine atıldı.

    Kahramanmaraş’ta, 2 sokak kedisi soğuktan dondu #1

    Kahramanmaraş’ta, 2 sokak kedisi soğuktan dondu #2

    Kahramanmaraş’ta, 2 sokak kedisi soğuktan dondu #3

    Kahramanmaraş’ta, 2 sokak kedisi soğuktan dondu #4

    Kahramanmaraş’ta, 2 sokak kedisi soğuktan dondu #5

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