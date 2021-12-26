Kahramanmaraş’ta, 2 sokak kedisi soğuktan dondu

Termometrelerin eksi 20 dereceyi gördüğü Kahramanmaraş'ta, Göksun ilçesindeki 2 kedi soğuktan donarak öldü.

Kahramanmaraş’ta etkili olan kış şartları, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte termometreler eksi 20 dereceyi gösterdi.

Sokakta kalan hayvanlar da zorlu hava şartlarına uyum sağlamaya çalıştı.

ÇÖP KONTEYNERİNE ATILDILAR

Göksun ilçesinde bir köpeğin donarak ölmesinin ardından, bugün de 2 sokak kedisi soğuk havanın kurbanı oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde donan kediler, vatandaşlar tarafından çöp konteynerine atıldı.