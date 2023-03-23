Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

AA
Deprem bölgesi sarsıntılarla sarsılmaya devam ediyor...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 aydan fazla zaman geçti.
11 ili etkileyen depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.
Binlerce vatandaş ise yaralı şekilde kentleri terk etti.
Enkaza dönen şehirlerde yaralar sarılmaya başlanıldı.
Evleri ve iş yerleri yıkılan vatnadaşlar yeni yaşam kuruyor.
Kahramanmaraş tekrar sallandı
Öte yandan yıkıcı depremin merkez üssü Kahramanmaraş yeniden sallandı.
Yaşanan depremi AFAD duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 6.94 derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.