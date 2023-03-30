Kahramanmaraş'ta ailesinin yanına gidecekken depreme yakalandı: Kendisi kurtuldu, oğlu öldü Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremde 15 yaşındaki oğlunu ve kayın babasını kaybeden Muhammed Maral, eşi ve küçük yaşta iki çocuğunun şehir dışında oldukları için kurtulduklarını belirtti.

İHA

Depremin merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yıkılan evinin enkazından kurtulan Muhammed Maral, deprem sırasında yaşadıklarını anlattı.

Ailesiyle birlikte çadır kentte yaşayan Maral, 15 yaşındaki oğlu Umut Can ile kayın babasının enkaz altında kalarak hayatını kaybettiklerini belirtti.

Maral, depremden önce eşi ve iki küçük çocuğunun da Gaziantep’e misafirliğe gittiğini söyledi.

"Sabahı göremedi çocuk"

Kaldıkları binanın komple yıkıldığını ifade eden Maral ise şu ifadeleri kullandı:

Evin komple yıkıldığını gördüm. Herkes canının derdine telaşına düştü. Elektrikler de birden gitti. Yıkılan binaların aralarında kalanlar, arabaların içinde kalanları gördük. Köprüler yıkıldı köylere yetişemedik. Bina komple oturdu aşağıya. Çocuklar Gaziantep’e gitmişti. Oğlum da ’Dedemin yanında kalacağım’ demişti okul tatildi. Buradaydım ben de çocuğu da alıp Gaziantep’e gidecektim. Sabahı göremedi çocuk. Köy evinde kayınbabamla enkaz altında kaldı. Yattığım odadan çıktım kendi imkanlarımla.

"Allah razı olsun Cumhurbaşkanımdan da evimizi yapıp verecek bize"

Devletin her türlü yardımı kendilerine sağladığını belirten Maral açıklamasında ise şöyle konuştu: