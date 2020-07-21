Kahramanmaraş'ta balkondan düşüp yaşamını yitirdi

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Kahramanmaraş’ta evinin balkonundan dengesini kaybedip yere düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yaşar Gölcü İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Harun Ay (44), birinci kattaki evinin balkonunda iken aşağıdan kendisine atılan anahtarı tutmak istedi.

KENDİSİNE ATILAN ANAHTARI TUTMAK İSTEDİ, DENGESİNİ KAYBETTİ

O sırada dengesini kaybeden Ay, balkondan başının üstüne yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı öğretmeni hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen öğretmen Harun Ay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.