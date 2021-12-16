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    Kahramanmaraş’ta bazı evlerde su baskını yaşandı

    Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu etkili olan yağmur sonrası sağanak yağış nedeniyle bir apartmanın zemin katı sular altında kaldı.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 11:12
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    Kahramanmaraş’ta bazı evlerde su baskını yaşandı

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi, Piri Reis Mahallesi’ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede su baskını yaşandı.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    BAZI EVLERİ SU BASTI

    Su baskınında ev sakinleri zor anlar yaşadı.

    Ekipler, apartmanın zemin katındaki suları tahliye etmek için harekete geçti.

    CAN KAYBI OLMADI

    Sağanak nedeniyle oluşan su baskınında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

    Öte yandan, sağanak nedeniyle Kılavuzlu Barajı ile Sır Barajı’nın kesiştiği mevkideki ekili arazilerin bir kısmı da sular altında kaldı.

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