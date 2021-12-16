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Kahramanmaraş’ta bazı evlerde su baskını yaşandı

Kahramanmaraş’ta bazı evlerde su baskını yaşandı

Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu etkili olan yağmur sonrası sağanak yağış nedeniyle bir apartmanın zemin katı sular altında kaldı.