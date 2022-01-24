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    Kahramanmaraş'ta buzda oynayan çocuklar suya düştü

    Buz tutan çay üzerinde keyifli anlar yaşarken bir anda kendilerini suyun içinde bulan çocuklar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 10:56
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    Kahramanmaraş'ta buzda oynayan çocuklar suya düştü

    Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Helete Mahallesi’ndeki Göksu Çayı, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

    Çayın üzerine çıkarak eğlenmeye çalışan 4 çocuk ise talihsiz bir kaza yaşadı.

    BUZDA OYUN KÖTÜ BİTTİ

    Buz üzerinde oynayan çocuklar buzun kırılması ile suya gömüldü. Soğuk suda sırılsıklam olan çocuklar, daha sonra düştükleri yerden çıkmayı başardı.

    Kahramanmaraş ta buzda oynayan çocuklar suya düştü #1

    Kahramanmaraş ta buzda oynayan çocuklar suya düştü #2


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