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- Kahramanmaraş'ta buzda oynayan çocuklar suya düştü
Kahramanmaraş'ta buzda oynayan çocuklar suya düştü
Buz tutan çay üzerinde keyifli anlar yaşarken bir anda kendilerini suyun içinde bulan çocuklar kameraya yansıdı.
- İHA
- 24.01.2022 - 10:56
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Helete Mahallesi’ndeki Göksu Çayı, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.
Çayın üzerine çıkarak eğlenmeye çalışan 4 çocuk ise talihsiz bir kaza yaşadı.
BUZDA OYUN KÖTÜ BİTTİ
Buz üzerinde oynayan çocuklar buzun kırılması ile suya gömüldü. Soğuk suda sırılsıklam olan çocuklar, daha sonra düştükleri yerden çıkmayı başardı.