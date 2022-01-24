Kahramanmaraş'ta buzda oynayan çocuklar suya düştü

Buz tutan çay üzerinde keyifli anlar yaşarken bir anda kendilerini suyun içinde bulan çocuklar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Helete Mahallesi’ndeki Göksu Çayı, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Çayın üzerine çıkarak eğlenmeye çalışan 4 çocuk ise talihsiz bir kaza yaşadı.

BUZDA OYUN KÖTÜ BİTTİ

Buz üzerinde oynayan çocuklar buzun kırılması ile suya gömüldü. Soğuk suda sırılsıklam olan çocuklar, daha sonra düştükleri yerden çıkmayı başardı.