Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının çatıları göründü İlk depremin merkezinde çadır kent ve konteyner kentlerde kalan afetzede vatandaşlara teslim edilecek kalıcı konutların inşaat çalışmaları ilerken bazıları da çatılarına kadar tamamlandı.

İHA

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kısa sürede yaralarını sarmaya başladı.

Yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybederken binlerce vatandaşın evi de büyük hasar aldı.

Evlerde yaşanan hasarların ardından devlet tüm imkanlarını seferber etti.

Depremin yaşandığı geniş coğrafyada vatandaşlara kalıcı konutların yanı sıra bir diğer yandan da kalıcı konutların temelleri atıldı.

İl ve ilçe merkezler ile köylerde süren yeniden inşa çalışmaları ise hızla sürüyor.

TOKİ konutları yükselmeye devam ediyor

İlk depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde de depremzedeler için yapımına başlanan TOKİ konuları belirli seviyeye geldi.

İnşaaları devam eden konutların ise çatıları görünmeye başladı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık koordinatörü olarak görev yaptığı ilçede hem afetzede vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için hem de kalıcı konutların bir an önce tamamlanması için devletin tüm kurumlarının ilk günden itibaren sahada olduğunu kaydetti.

"Ekim ayında bu konutların önemli bir kısmını teslim edeceğiz"

Vali Tekbıyıkoğlu, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Yaklaşık 4 tane konteyner kent var. 2 bin 600 civarında bir çadır kent, 2 bin 700'de konteyner var. Pazarcık ilçemize toplamda 8 bin konut yapılacak. Bunun 2 bin tanesinin inşaatına başlandı.



Bununla alakalı ilçenin zemininin en sağlam olduğu, bundan sonra da olumsuzlukların yaşanmaması için bütün tecrübeleri de içerisine katarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile beraber yerlerimizi belirledik.



Çok hızlı bir şekilde de kalıcı konutlar inşa ediliyor. Bazılarına çatılar çakılmaya başlanmış. Belki inanması zor gelir ama ekim ayında bu konutların önemli bir kısmını teslim edeceğiz.



Vatandaşlarımız konteynerlerden kalıcı konutların içerisinde daha güvenli insanlığa yakışır bir şekilde hayatlarını idame edecekleri konutlarına geçecekler.

"Esnafların dükkanını açmasına yardımcı olduk"

Esnafların ticari hayatlarını sürdürmesi için her türlü yardımı yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerinin altını çizen Tekbıyıkoğlu şunları söyledi:

Hayatı normalleştirmek adına esnafların dükkanını açmasına yardımcı olmaktı. İlk başta onların elektriklerini ve su problemlerini giderdik.



Temizliğini bile bizim arkadaşlarımız yaptı ve çok hızlı bir şekilde açıldı. Burada ihtiyaç olduğu müddetçe biz sıcak yemek olayını devam ettireceğiz.



Bununla beraber kuru gıda da veriyoruz. Konteynerlerinde sıcak yemek yapmak için ısıtıcı düzenekleri var. Hatta tencere takımlarını da veriyoruz.

"Buranın ekonomisinin çok hızlı bir şekilde dönmesi lazım"

Esnaflar için ayrı noktalarda 4 tane konteyner çarşı kurduklarını kaydeden Tekbıyıkoğlu şunları ifade etti: