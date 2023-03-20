Kahramanmaraş'ta deprem sonrasında teknik servislerin işi yoğunlaştı! Tamir talebi arttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 40 günden fazla zaman geçti.

Yıkıcı depremlerin ardından 49 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Öte yandan binlerce ev ve iş yeri depremden etkilendi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen afet sonrası, cep telefonu teknik servislerinin açılması ile birlikte vatandaşlar tamircilerde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Vatandaşlar genel olarak deprem esnasında yüksek voltaja uğrayarak bozulan, kırılan telefon ekranlarını tamir etmek için teknik servislerin yolunu tuttu.

Telefon tamircileri ise enkazdan çıkartmayı başardığı yedek parçalarla vatandaşların eksikliklerini gidermeye başladı.

Normal günlerde günlük 10-15 adet telefon tamiri yapan teknik servisler, deprem sonrası bu sayının günlük 500'e yaklaştığını kaydetti.

Kahramanmaraş’ta yaklaşık 12 yıldır telefon tamirciliği yapan Feyzullah Kaplan şu ifadeleri kullandı:

Normal günlerden yani 20 yada 30 katı. Bir gün içerisinde 400 ila 500 tane telefon gelmiş ve ilk 10 gün çok yoğunduk. Her bir telefonun farklı sorunları var ki ekipmanlar da az.



Burada toptancılık yapan esnaflar hep zarar gördüler, bulamadık ve büyük bölümünü yapamadık. Çoğu vatandaşa da tuşlu telefonu hediye ettik ihtiyaçlarını görebilmesi için o kargaşa anında.



500 tane telefon sadece tek dükkan bizde var. Normal günlerde 10 tane 15 tane telefon tamir ediyorsak, şu an günlük 150’ye yakın tamir ediyoruz.