Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen esnaf için konteyner çarşı Depremlerin ardından tekrardan mahallelerine dönme kararı alan mahalle halkının kalkınması ve ihtiyacının giderilmesi adına konteyner dükkanlar kurulmaya başlanıldı.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılıyor.

Kentlerin yeniden kalkınması için çalışmalar sürüyor.

Yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından birçok ev ve iş yerinin yıkıldığı mahallede hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam ediyor.

Konteyner dükkanlar kuruldu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde mahalle sakinleri depremlerden sonra ayrıldıkları mahallelerine tekrar dönmeye başlarken vatandaşların ihtiyaçlarını görmesi için konteyner dükkanlar hazırlanıyor.

Esnaf yeniden çalışmaya başladı

Mahalle meydanına kurulumu süren 15 konteyner dükkan ile esnaf vatandaşa yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Ericek Mahalle Muhtarı Lütfü Kaya, depremin ardından mahallede hiç dükkan kalmadığını söyledi.

"Şu an halen evlerimiz yıkık"

Mahallede 100 binanın olduğunu, 50'sinin yıkıldığını, yıkılmayanların da ağır hasarlı olduğunu anlatan Kaya, "Yaraların çoğu sarılmış durumda ama şu an halen evlerimiz yıkık, yıkılmayanlar temizlenecek." dedi.

"Şu an ilk ihtiyaç market"

Gelecek hafta afet evlerinin yapılmaya başlayacağını, mahalleye dönüşlerin başladığını dile getiren Kaya, şöyle konuştu: